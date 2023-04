Occhio | l' affaticamento mentale può compromettere le tue prestazioni fisiche

Leggi su gqitalia

(Di martedì 11 aprile 2023) Quando sei stressato o stai passando un periodo impegnativo preferisci rimandare l'allenamento perché ti risulta troppo gravoso? È normale, non dovresti avere sensi di colpa. È probabile, infatti, che le persone sottoposte a compiti mentalmente gravosi e impegnativi trovino più difficile continuare a fare esercizio fisico. Lo afferma una ricerca della School of Sport, Exercise and Rehabilitation Sciences dell'Università di Birmingham, che ha misurato gli effetti di compiti cognitivi su un gruppo di 16 uomini e donne per esaminare cosa è successo alla loro percezione dello sforzo fisico: i partecipanti più affaticati mentalmente provavano un maggiore senso di sforzo durante l'esercizio fisico. I risultati, pubblicati sull'International Journal of Sports Physiology and Performance, suggeriscono che prendere in considerazione gli effetti dell'...