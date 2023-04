Obi-Wan Kenobi: la seconda stagione della serie Disney+ non è in fase di sviluppo (Di martedì 11 aprile 2023) Al momento non ci sono piani per continuare la storia di Obi-Wan Kenobi raccontata sul piccolo schermo, ma Kathleen Kennedy ha lasciato le porte aperte per il futuro. Nel 2022 Ewan McGregor è tornato a vestire i panni del Jedi più amato dai fan in Obi-Wan Kenobi, serie per Disney+ composta da sei episodi. In molti hanno sperato in una continuazione ma, a quanto pare, una seconda stagione non rientra nei piani della Lucasfilm, almeno per il momento. A parlarne ci ha pensato la presidente Kathleen Kennedy durante la Star Wars Celebration 2023. "Non è in sviluppo, ma come dico sempre mai dire mai perché c'è sempre una possibilità. Lo show è stato accolto molto positivamente e la regista Deborah Chow ha svolto un lavoro incredibile. Ewan sarebbe … Leggi su movieplayer (Di martedì 11 aprile 2023) Al momento non ci sono piani per continuare la storia di Obi-Wanraccontata sul piccolo schermo, ma Kathleen Kennedy ha lasciato le porte aperte per il futuro. Nel 2022 Ewan McGregor è tornato a vestire i panni del Jedi più amato dai fan in Obi-Wanpercomposta da sei episodi. In molti hanno sperato in una continuazione ma, a quanto pare, unanon rientra nei pianiLucasfilm, almeno per il momento. A parlarne ci ha pensato la presidente Kathleen Kennedy durante la Star Wars Celebration 2023. "Non è in, ma come dico sempre mai dire mai perché c'è sempre una possibilità. Lo show è stato accolto molto positivamente e la regista Deborah Chow ha svolto un lavoro incredibile. Ewan sarebbe …

