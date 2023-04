Nuove rivelazioni su Harry in Afghanistan: ecco perché venne mandato (Di martedì 11 aprile 2023) Una rivelazione dell’ex capo dell’esercito Non ci sono solo le rivelazioni del libro ‘Spare’ del Principe Harry. Dalle pagine dei tabloid oggi emergono Nuove dichiarazioni e retroscena sul passato di Harry. L’x capo dell’esercito britannico, Mike Jackson, ha infatti spiegato come quando esplose la guerra nel 2001 si dicise di mandare Harry e non William perché sarebbe stato troppo rischioso mandare l’erede al trono. A decidere chi avrebbe preso parte al conflitto la compianta Regina Elisabetta II. Leggi anche: Verso l’incoronazione di Carlo III, ma quanti assenti In un documentario di ITVX intitolato «The Real Crown» a breve in onda, Sir Mike ha ammesso: «Infrangerò la regola di non divulgare ciò che accade in questa occasione, ma la Regina fu molto chiara in quell’occasione. ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 aprile 2023) Una rivelazione dell’ex capo dell’esercito Non ci sono solo ledel libro ‘Spare’ del Principe. Dalle pagine dei tabloid oggi emergonodichiarazioni e retroscena sul passato di. L’x capo dell’esercito britannico, Mike Jackson, ha infatti spiegato come quando esplose la guerra nel 2001 si dicise di mandaree non Williamsarebbe stato troppo rischioso mandare l’erede al trono. A decidere chi avrebbe preso parte al conflitto la compianta Regina Elisabetta II. Leggi anche: Verso l’incoronazione di Carlo III, ma quanti assenti In un documentario di ITVX intitolato «The Real Crown» a breve in onda, Sir Mike ha ammesso: «Infrangerò la regola di non divulgare ciò che accade in questa occasione, ma la Regina fu molto chiara in quell’occasione. ...

