November | i cinque giorni dopo il Bataclan dal 20 aprile al cinema

(Di martedì 11 aprile 2023) Tratto da fatti realmente accaduti,– Iildi Cédric Jimenez (BAC Nord) arriva nelle sale italiane. Dove è stato presentato “”?è stato presentato con successo all’ultimo Festival di Cannes dove è stato candidato a ben 6 Premi César. La storia In uno spy thriller adrenalinico, il film ricostruisce quei terribilidel novembre 2015, quando una serie di attentati terroristici sconvolse la Francia e proietta lo spettatore nel fulcro dei servizi antiterrorismo francesi, in una caccia all’uomo senza esclusione di colpi.: cast Pluripremiato il cast: il Premio Oscar® Jean Dujardin e i Premi César Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain e Lyna ...

Tratto da fatti realmente accaduti, 'November - I cinque giorni dopo il Bataclan' di Cédric Jimenez ('BAC Nord') arriva nelle sale italiane dopo essere stato presentato con successo all'ultimo Festival di Cannes ed essere stato candidato ... I cinque giorni dopo il Bataclan Cédric Jimenez al cinema dal 13 aprile Restiamo in terra francese per il nuovo film di un autore specialista in thriller 'politici'. Dopo French Connection ...

November – I cinque giorni dopo il Bataclan, il trailer del film con Jean Dujardin Sky Tg24

