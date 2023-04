Notte di sangue a Napoli, sei feriti in tentativi di rapina (Di martedì 11 aprile 2023) Notte di sangue a Napoli dove sei persone sono rimaste ferite in una serie di aggressioni durante tentativi di rapina. In più di un caso le vittime hanno riferito ai Carabinieri, che indagano sui vari ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023)didove sei persone sono rimaste ferite in una serie di aggressioni durantedi. In più di un caso le vittime hanno riferito ai Carabinieri, che indagano sui vari ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... socialcues_ : gli amiciani in room sono così terrorizzati davanti alle domande sul gossip del programma mareea gli ha fatto firm… - ciro91797444305 : RT @RosaC76938: amaro Senise con le sue case ammassate nei vicoli di questa notte senza luna e gli pesa in questo silenzio il sangue vendut… - RosaC76938 : amaro Senise con le sue case ammassate nei vicoli di questa notte senza luna e gli pesa in questo silenzio il sangu… - GrottaNews : Pestato a sangue in piena notte ad Avellino: salvato da tre ragazzi - occhio_notizie : La violenta aggressione si è consumata nella notte tra Pasqua e Pasquetta ad #Avellino. Un ragazzo è stato pestato… -