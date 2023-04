Normative - Lungo termine libero per Taxi e Ncc

Leggi su quattroruote

(Di martedì 11 aprile 2023) Una circolare attuativa della Direzione generale della Motorizzazione rende operativa l'eliminazione del divieto all'utilizzo del noleggio aper tassisti e noleggiatori di vetture con conducente (Ncc), a più di due anni dal decreto Semplificazione che lo aveva sancito. Anche queste due categorie potranno così rivolgersi a una formula di acquisizione che evita l'immobilizzazione di capitali e favorisce il ricambio verso un parco circolante più sostenibile e sicuro. Aniasa: "Via l'ostacolo, ora tocca ai mezzi pesanti". Si conclude una battaglia che L'Aniasa, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità in Confindustria, ha condotto per oltre un decennio. Alberto Viano, presidente dell'organizzazione, sottolinea la caduta di un ostacolo all'innovazione e alla fruizione di forme di mobilità smart e sostenibili per un numero ...