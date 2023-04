Nord Irlanda: polizia trova 4 presunti ordigni artigianali in un cimitero di Derry (Di martedì 11 aprile 2023) Belfast, 11 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La polizia Nordirlandese ha riferito di aver trovato quattro presunte bombe artigianali nel cimitero della città di Derry (LondonDerry), dove il giorno prima si era tenuto un raduno non autorizzato di simpatizzanti repubblicani che si è concluso con disordini. "A seguito del ritrovamento di un sospetto tubo bomba nel cimitero, poco dopo le 6.30 di questa mattina, successive perquisizioni hanno portato alla scoperta di altri tre sospetti tubi bomba", si legge in una nota. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Belfast, 11 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Lairlandese ha riferito di averto quattro presunte bombeneldella città di(London), dove il giorno prima si era tenuto un raduno non autorizzato di simpatizzanti repubblicani che si è concluso con disordini. "A seguito del rimento di un sospetto tubo bomba nel, poco dopo le 6.30 di questa mattina, successive perquisizioni hanno portato alla scoperta di altri tre sospetti tubi bomba", si legge in una nota.

