"Non volete giocare!": Cristiano Ronaldo perde la testa, raptus e sconcerto (Di martedì 11 aprile 2023) Nonostante i 38 anni e un palmares che ha pochi eguali nella storia del calcio, Cristiano Ronaldo non perde mai la voglia di competere e il carattere fumantino. Di conseguenza non stupisce più di tanto il fatto che abbia reagito male al pareggio per 0-0 dell'Al Nassr contro l'Al Feiha. Un risultato che ha lasciato l'amaro in bocca al fuoriclasse portoghese, che vuole assolutamente vincere il campionato Saudita. Un pareggio a reti inviolate che fa male a livello di classifica, dato che l'Al Nassr è scivolato a -3 dalla capolista Al Ittihad. Il cinque volte Pallone d'Oro non ha alcuna intenzione di perdere il titolo alla sua prima (mezza) stagione in Arabia Saudita, ecco perché ha reagito in maniera veemente dopo lo 0-0. In particolare Cristiano Ronaldo si è arrabbiato con gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Nonostante i 38 anni e un palmares che ha pochi eguali nella storia del calcio,nonmai la voglia di competere e il carattere fumantino. Di conseguenza non stupisce più di tanto il fatto che abbia reagito male al pareggio per 0-0 dell'Al Nassr contro l'Al Feiha. Un risultato che ha lasciato l'amaro in bocca al fuoriclasse portoghese, che vuole assolutamente vincere il campionato Saudita. Un pareggio a reti inviolate che fa male a livello di classifica, dato che l'Al Nassr è scivolato a -3 dalla capolista Al Ittihad. Il cinque volte Pallone d'Oro non ha alcuna intenzione dire il titolo alla sua prima (mezza) stagione in Arabia Saudita, ecco perché ha reagito in maniera veemente dopo lo 0-0. In particolaresi è arrabbiato con gli ...

