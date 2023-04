“Non sono stata brava”. Elettra Lamborghini si racconta e svela la sua ansia (Di martedì 11 aprile 2023) Elettra Lamborghini non è solo un artista musicale, ma è anche tanto di altro di più. Lei è una vera e propria star dei reality in Spagna e in America latina, opinionista in Italia. Concorrente anche al Festival di Sanremo. Ora si racconta nel suo programma Only Fun, su Nove con i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino). “In quel ruolo penso di non essere stata particolarmente brava”, racconta in una lunga intervista a DiPiù Tv parlando della sua vita professionale. “In questo programma mi diverto davvero tanto. Anche se capita di avere l'ansia prima di iniziare una puntata. Resto prima di tutto una cantante. Quella della conduzione potrebbe essere una strada da affiancare alla musica. Il mio ruolo da opinionista? Non sono ... Leggi su iltempo (Di martedì 11 aprile 2023)non è solo un artista musicale, ma è anche tanto di altro di più. Lei è una vera e propria star dei reality in Spagna e in America latina, opinionista in Italia. Concorrente anche al Festival di Sanremo. Ora sinel suo programma Only Fun, su Nove con i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino). “In quel ruolo penso di non essereparticolarmente”,in una lunga intervista a DiPiù Tv parlando della sua vita professionale. “In questo programma mi diverto davvero tanto. Anche se capita di avere l'prima di iniziare una puntata. Resto prima di tutto una cantante. Quella della conduzione potrebbe essere una strada da affiancare alla musica. Il mio ruolo da opinionista? Non...

