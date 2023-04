"Non mettere la testa sotto la sabbia. Rischio che i cattolici lascino" (Di martedì 11 aprile 2023) Che cosa pensa della nuova segreteria del Pd? “I giudizi si danno a posteriori, non a priori, altrimenti si rischia di fare il processo alle intenzioni. Per una risposta adeguata alla sua domanda, oltre che il tempo servirà anche che si sciolga il nodo di come viene interpretata la segreteria. E’ lo staff del segretario o... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 11 aprile 2023) Che cosa pensa della nuova segreteria del Pd? “I giudizi si danno a posteriori, non a priori, altrimenti si rischia di fare il processo alle intenzioni. Per una risposta adeguata alla sua domanda, oltre che il tempo servirà anche che si sciolga il nodo di come viene interpretata la segreteria. E’ lo staff del segretario o... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : Al ministero non funzionava neanche la sorveglianza, e così non avevano i dati sulle polmoniti tra dicembre e genna… - parentetweet : In 3 settimane in Italia sono riusciti a renderci l’unico paese dell’UE che non può mettere la musica sui social gr… - HSkelsen : @BardiGiuseppe Il punto non è questo. Nella CPLP ci sono paesi africani, ad esempio, che 'noi' ci ostiniamo a chiam… - QuousqueTand : RT @salvini_giacomo: La commissione d’inchiesta anti-covid non riesce ad insediarsi. A mettere un veto sul testo di legge per istituirla è… - FamArcobaleno : “È gravissimo quello che sta accadendo, è bastato un cambio di governo per mettere in atto una vera e propria perse… -

Bolognamania: il segreto di Motta ...infatti per 2 - 0 la sfida di sabato contro i nerazzurri ma quello che rende davvero orgogliosi non ... Ed effettivamente è questo il segreto di un allenatore che la società dovrà blindare per mettere le ... Emanuel Lo ne è certo: 'Alessandra Celentano mente', affondo ad Amici ... definita insignificante, gattina, pulcino e tutti gli animali dello zoo, sia riuscita a vincere e a mettere a tacere l'insegnante di danza classica. Per lui però non contano le parole ma i fatti ed ... Soldi e leadership,Terzo Polo tra strappi sospetti e ricuciture ... fuori dall'ufficialità, fonti dell'uno e dell'altro partito, quello tra Azione e Italia Viva non ... Renzi e Calenda, e le rispettive famiglie è stata così alta da mettere in discussione il percorso ... ...infatti per 2 - 0 la sfida di sabato contro i nerazzurri ma quello che rende davvero orgogliosi... Ed effettivamente è questo il segreto di un allenatore che la società dovrà blindare perle ...... definita insignificante, gattina, pulcino e tutti gli animali dello zoo, sia riuscita a vincere e aa tacere l'insegnante di danza classica. Per lui peròcontano le parole ma i fatti ed ...... fuori dall'ufficialità, fonti dell'uno e dell'altro partito, quello tra Azione e Italia Viva... Renzi e Calenda, e le rispettive famiglie è stata così alta dain discussione il percorso ... Quel parco "non s'ha da mettere a posto" MaremmaOggi Patty Pravo rivela: "Nella mia vita ho fatto di tutto e ne sono felice" Una delle poche vere dive della musica italiana, ha attraversato epoche e generazioni senza mai perdere fascino e voglia di stupire ... Una delle poche vere dive della musica italiana, ha attraversato epoche e generazioni senza mai perdere fascino e voglia di stupire ...