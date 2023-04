“Non lo può più fare”. Choc su Silvio Berlusconi, è subito giallo. Zangrillo costretto a parlare (Di martedì 11 aprile 2023) “Con questa leucemia non si fa più politica, le cure possono causare infarti e anemia”. È questo il titolo de La Stampa che ha generato non poche polemiche tra le fila dei sostenitori di Silvio Berlusconi. L’antefatto lo conosciamo fin troppo bene. L’ex premier da giorni è ricoverato al San Raffaele di Milano per via di una rara leucemia, il cancro del sangue. Il virgolettato è di Livio Pagano, il direttore dell’Unità operativa complessa di Ematologia geriatrica al policlinico Gemelli di Roma che ha rilasciato un’intervista al quotidiano piemontese. Chiaramente non ci stanno in molti, ma chi prende la parola è il responsabile della salute del Cavaliere, il dottor Alberto Zangrillo, il primario di Anestesia e rianimazione nello stesso nosocomio milanese. Il medico dice: “Quello che si legge sono delle cose assolutamente fantasiose, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 aprile 2023) “Con questa leucemia non si fa più politica, le cure possono causare infarti e anemia”. È questo il titolo de La Stampa che ha generato non poche polemiche tra le fila dei sostenitori di. L’antefatto lo conosciamo fin troppo bene. L’ex premier da giorni è ricoverato al San Raffaele di Milano per via di una rara leucemia, il cancro del sangue. Il virgolettato è di Livio Pagano, il direttore dell’Unità operativa complessa di Ematologia geriatrica al policlinico Gemelli di Roma che ha rilasciato un’intervista al quotidiano piemontese. Chiaramente non ci stanno in molti, ma chi prende la parola è il responsabile della salute del Cavaliere, il dottor Alberto, il primario di Anestesia e rianimazione nello stesso nosocomio milanese. Il medico dice: “Quello che si legge sono delle cose assolutamente fantasiose, ...

