"Non lo accetto". Amici 22, caos dietro le quinte: tra i protagonisti top sale la tensione (Di martedì 11 aprile 2023) La puntata del Serale di Amici 22 andata in onda sabato sarà ricordata a lungo: per la tensione in gara, per la clamorosa eliminazione di Alessio e per le polemiche che sono nate dopo. Il pubblico non ha gradito l'eliminazione di uno dei suoi idoli. E neppure Benedetta, l'ex Amici ora nelle vesti di professionista, protagonista di un acceso dibattito con Mattia. Tutto è successo dopo che quest'ultimo ha rifiutato l'aiuto di Benedetta dopo un momento di sconforto. Un atteggiamento che non è piaciuto alla ballerina che ha attaccato: "La sensazione che ho è che rispetto all'idea che io ho di coppia nel ballo, non c'è quella cosa che io sono quella persona che lo fa stare bene, tranquillo e che facciamo le cose insieme. Ho sempre l'impressione che facciamo le cose insieme quando ti va bene, quando ti piace e sei in comodo. Mentre nelle ..."

