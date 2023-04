“Non ce la faccio più”: per Oriana primo crollo dopo il GF Vip, Daniele interviene – VIDEO (Di martedì 11 aprile 2023) Oriana Marzoli, uscita dal GF Vip poco più di una settimana fa, sta vivendo il suo periodo di maggiore luce al fianco di Daniele Dal Moro. Con lui, inaspettatamente, ha ritrovato la sintonia vista anche nel corso della sua permanenza nella spiatissima Casa di Cinecittà. Eppure nella giornata di ieri, giorno di Pasquetta, la venezuelana... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 11 aprile 2023)Marzoli, uscita dal GF Vip poco più di una settimana fa, sta vivendo il suo periodo di maggiore luce al fianco diDal Moro. Con lui, inaspettatamente, ha ritrovato la sintonia vista anche nel corso della sua permanenza nella spiatissima Casa di Cinecittà. Eppure nella giornata di ieri, giorno di Pasquetta, la venezuelana... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

