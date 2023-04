Nomine, un nome non vale l’altro: la posta in gioco con il Pnrr (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – Il periodo che precede le Nomine delle partecipate è fatto di nomi che saltano da una casella all’altra. Come se uno valesse l’altro e come se gli equilibri da raggiungere all’interno della maggioranza di governo fossero l’unico criterio che conta. E’ sempre stato così e anche questo giro non si è sottratto alla consueta girandola di indiscrezioni, spesso, inevitabilmente, per sentito dire. Un esercizio di potere, prima ancora che la selezione dei migliori manager a disposizione. Il problema non è tanto l’esercizio giornalistico, perché qualsiasi toto-nomi sconta un margine di approssimazione ampio, ma il metodo con cui si cerca di arrivare a una soluzione. Si procede per quote, distribuendo le poltrone in base alla forza di un partito o dell’altro, attribuendo peraltro arbitrariamente casacche e ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – Il periodo che precede ledelle partecipate è fatto di nomi che saltano da una casella all’altra. Come se unossee come se gli equilibri da raggiungere all’interno della maggioranza di governo fossero l’unico criterio che conta. E’ sempre stato così e anche questo giro non si è sottratto alla consueta girandola di indiscrezioni, spesso, inevitabilmente, per sentito dire. Un esercizio di potere, prima ancora che la selezione dei migliori manager a disposizione. Il problema non è tanto l’esercizio giornalistico, perché qualsiasi toto-nomi sconta un margine di approssimazione ampio, ma il metodo con cui si cerca di arrivare a una soluzione. Si procede per quote, distribuendo le poltrone in base alla forza di un partito o del, attribuendo peraltro arbitrariamente casacche e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Nomine, un nome non vale l'altro: la posta in gioco con il Pnrr: (Adnkronos) - Dai vertici di Eni, Enel, Terna, Leo… - ledicoladelsud : Nomine, un nome non vale l’altro: la posta in gioco con il Pnrr - MauroGiansante : RT @PolicyMaker_mag: Amministratore Delegato e Vice Presidente di Nokia Italia e Country Manager per #Italia e Malta, è lei il nome che cir… - PolicyMaker_mag : Amministratore Delegato e Vice Presidente di Nokia Italia e Country Manager per #Italia e Malta, è lei il nome che… - francois94160 : @DanbQc Cher / Carissimo Daniel Brisson, Merci pour votre message. = Grazie per il Suo messaggio. Latin: In nómin… -