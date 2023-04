Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lorenzo21341446 : @AIA_it @FIGC @SerieA Complimenti alle nomine di Al Ceferin e di Don Ceferin che hanno subito agevolato il loro p… -

Il dato relativo al 2023, si precisa, è rivisto al rialzo inal Dpb di novembre, in cui ... Ore decisive anche per ledelle grandi partecipate.Resta aperta la partita dellenelle società partecipate. Secondo quanto si apprende da due diverse fonti di governo, oggi, a margine del Consiglio dei ministri, c'è stato unsul tema, che non è invece stato ...La stima per il 2024 viene pertanto rivista al ribasso (dall'1,9 %) inallo scorso ... Salvini: chiudiamo dossierin totale serenità Ore decisive anche per ledelle grandi ...

Nomine, confronto a margine Cdm ma ancora non c'è soluzione Agenzia askanews

Roma, 11 apr. (askanews) – Resta aperta la partita delle nomine nelle società partecipate. Secondo quanto si apprende da due diverse fonti di governo, oggi, a margine del Consiglio dei ministri, c’è s ...'Abbiamo chiesto al Presidente Falconi, sia in precedenza che successivamente alle dimissioni dell’assessora Mastrantoni, di entrare in Giunta e dare il nostro contributo visto il lavoro fatto nelle C ...