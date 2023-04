No, questo video non mostra un’auto elettrica esplodere (Di martedì 11 aprile 2023) Il 9 aprile 2023 è stato pubblicato su Facebook un video che mostra un mezzo in fiamme colpito da una serie di esplosioni lungo una strada a più corsie. Il filmato è accompagnato da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post social: «Auto elettrica…..». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il filmato non è stato registrato ad aprile 2023 e non mostra un’auto elettrica esplodere mentre è in fiamme. Il video è stato pubblicato su YouTube il 15 luglio 2013 e, come si legge nella didascalia in russo che accompagna la clip, mostra un incidente verificatosi due giorni prima lungo la tangenziale di Mosca tra un camion che trasportava 119 bombole di gas e un altro mezzo. ... Leggi su facta.news (Di martedì 11 aprile 2023) Il 9 aprile 2023 è stato pubblicato su Facebook uncheun mezzo in fiamme colpito da una serie di esplosioni lungo una strada a più corsie. Il filmato è accompagnato datesto, scritto da chi ha pubblicato il post social: «Auto…..». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il filmato non è stato registrato ad aprile 2023 e nonmentre è in fiamme. Ilè stato pubblicato su YouTube il 15 luglio 2013 e, come si legge nella didascalia in russo che accompagna la clip,un incidente verificatosi due giorni prima lungo la tangenziale di Mosca tra un camion che trasportava 119 bombole di gas e un altro mezzo. ...

