No! Questo squalo non si è spiaggiato a Tirrenia: la foto è stata creata da un'Intelligenza Artificiale (Di martedì 11 aprile 2023) Uno squalo si sarebbe spiaggiato a Tirrenia, in provincia di Pisa. Questo è quanto si sostiene attraverso la condivisione di una foto dove si osserva l'enorme essere deceduto sulla spiaggia. L'immagine, in realtà, non è l'unica e viene accompagnata in altri post Facebook con ulteriori scatti che a loro volta risultano falsi: sono stati creati da un'Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta Non si riscontra alcun episodio di squalo bianco spiaggiato a Tirrenia. La foto viene attribuita precedentemente alla Carolina del Nord o alle Hawaii. Neanche in Nord Carolina risulta alcuno squalo bianco spiaggiato di recente. Le foto presentano ...

