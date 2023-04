No, quel bacino goliardico del Dalai Lama non è pedocriminale (Di martedì 11 aprile 2023) Ho incontrato tanti anni fa il Dalai Lama alle pendici dell’Amiata, dove prosperava una scuola di buddismo tibetano che lo aveva invitato a un’abbuffata di tortelli maremmani, di cui Sua Santità si mostrò voracemente goloso, tutt’altro che una occasione da Nobel. Mi piacque il suo fare scanzonato. Contagioso il suo sorridente e gaudente omaggio alla convivialità. Era chiaro che lo scherzo e la santità monacense si rincorrevano in ogni gesto e modo di quell’uomo per me, che non sono adepto delle teorie della reincarnazione, stranamente e assurdamente venerabile. Mai avrei pensato che quel monaco sarebbe finito nelle fauci della setta pornopuritana e che, come il cardinale George Pell e oggi addirittura san Giovanni Paolo II, preti cattolici di venerata memoria, sarebbe stato iscritto nella stele della celebre Colonna ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 aprile 2023) Ho incontrato tanti anni fa ilalle pendici dell’Amiata, dove prosperava una scuola di buddismo tibetano che lo aveva invitato a un’abbuffata di tortelli maremmani, di cui Sua Santità si mostrò voracemente goloso, tutt’altro che una occasione da Nobel. Mi piacque il suo fare scanzonato. Contagioso il suo sorridente e gaudente omaggio alla convivialità. Era chiaro che lo scherzo e la santità monacense si rincorrevano in ogni gesto e modo dil’uomo per me, che non sono adepto delle teorie della reincarnazione, stranamente e assurdamente venerabile. Mai avrei pensato chemonaco sarebbe finito nelle fauci della setta pornopuritana e che, come il cardinale George Pell e oggi addirittura san Giovanni Paolo II, preti cattolici di venerata memoria, sarebbe stato iscritto nella stele della celebre Colonna ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... coquelicotae : Voglio dargli un bacino su quel visino piccolino - CRadicale : @Woobinda2 @LaBombetta76 @an_paci È per caso quel poveretto a cui gli effetti collaterali si sono manifestati come… - yananpentagon96 : @babycya_onewe /inclina anche il capo in avanti, avendo capito cosa vuole fare e sorride per quel bacino/ - expertshy : @frenkiee_ ti sei messo il rossetto x darmi quel bacino? - marino29b : RT @MegaleHellas: D'angelo G. Primo bacino di carenaggio,primo faro lenticolare,prima ferrovia e poi in quel magico 27/9 del 1818 dal port… -