No! Nessun cartellone “sniffa soldi” con la faccia di Zelensky è stato installato a Milano – Il video (Di martedì 11 aprile 2023) Circola un video, registrato presso piazza Duomo a Milano, dove sarebbe stato ripreso un “totem” del Comune di Milano modificato per raccogliere donazioni a favore dell’Ucraina. Nel cartellone leggiamo «Donation for Ukraine» con la foto di Zelensky nello sfondo. La fessura per l’inserimento del denaro sarebbe il naso del presidente ucraino, dove sarebbe stato installato un aspiratore. Si tratta di un falso elaborato con un programma di editing video. Per chi ha fretta La fantomatica iniziativa sarebbe stata installata in un totem del Comune di Milano situato in Piazza Duomo. Il Comune di Milano afferma che sia falso in quanto non è mai stata concessa alcuna autorizzazione. Gli agenti ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) Circola un, registrato presso piazza Duomo a, dove sarebberipreso un “totem” del Comune dimodificato per raccogliere donazioni a favore dell’Ucraina. Nelleggiamo «Donation for Ukraine» con la foto dinello sfondo. La fessura per l’inserimento del denaro sarebbe il naso del presidente ucraino, dove sarebbeun aspiratore. Si tratta di un falso elaborato con un programma di editing. Per chi ha fretta La fantomatica iniziativa sarebbe stata installata in un totem del Comune disituato in Piazza Duomo. Il Comune diafferma che sia falso in quanto non è mai stata concessa alcuna autorizzazione. Gli agenti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : - C’è una lunga lista di assessori, dirigenti e manager nominati da lei sotto processo, anche soltanto indagati. Fo… - rubio_chef : A Gerusalemme rastrellamenti, violenze, arresti, e odio antisemi.. no le vittime non sono ebree bensì palestinesi q… - Giorgiolaporta : @ZanAlessandro Ma grazie alla vostra #legge approvata in 9 anni di #Governo, nessun #bambino potrà essere discrimin… - 2022Rossanadd : RT @liliaragnar: La #Verkhovna Rada, il 'parlamento' dell'#Ucraina senza opposizioni, sta discutendo un disegno di legge per vietare le fot… - leone52641 : RT @liliaragnar: La #Verkhovna Rada, il 'parlamento' dell'#Ucraina senza opposizioni, sta discutendo un disegno di legge per vietare le fot… -