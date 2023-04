Nikita Pelizon svela perché nessuno si è complimentato con lei (Di martedì 11 aprile 2023) perché nessuno tra i vipponi si è complimentato con Nikita Pelizon? L'ex concorrente del GF Vip si dà una risposta L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 11 aprile 2023)tra i vipponi si ècon? L'ex concorrente del GF Vip si dà una risposta L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Ci sarebbe un disegno preciso dietro la sparizione degli ex concorrenti del #GFvip dai palinsesti Mediaset - vivailtrashhh : Il percorso di Nikita Pelizon… Dall’entrata alla vincita.????? #GFvip #nikiters #donnalisi #nikella #makita… - fanpage : Nikita Pelizon vince il #Gfvip! Complimenti! #Nikiters #Gfvip7 - M_Ferrari327 : RT @BITCHYFit: Nikita Pelizon fatta sparire “dai palinsesti Mediaset”, il retroscena - 361_magazine : Nikita Pelizon si trova in vacanza ma nonostante il soggiorno in Sicilia non si sottrae alle curiosità dei numerosi… -