Nikita Pelizon dura contro Silvia Toffanin, dall’attacco all’annuncio: il futuro in televisione (Di martedì 11 aprile 2023) Nikita Pelizon, vincitrice del GF VIP, non è stata invitata nello studio di Verissimo per un’intervista con Silvia Toffanin. La regola non scritta è stata gettata nella spazzatura e ha ovviamente fatto sollevare più di un sopracciglio. Non è un mistero che Pier Silvio Berlusconi non abbia apprezzato l’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Mediaset si è di fatto schierata contro uno dei suoi programmi di punta, arrivando a cancellare una puntata dal proprio sito, impedendone anche la replica sulle “reti secondarie” dell’azienda. Un confronto con il presentatore e gli autori ha portato a squalifiche, nomination lampo e ammonizioni. Addio al trash smisurato, gettando le basi per un’edizione nuova e differente il prossimo anno. Per il momento, però, si è deciso di attuare una sorta di ... Leggi su dilei (Di martedì 11 aprile 2023), vincitrice del GF VIP, non è stata invitata nello studio di Verissimo per un’intervista con. La regola non scritta è stata gettata nella spazzatura e ha ovviamente fatto sollevare più di un sopracciglio. Non è un mistero che Pier Silvio Berlusconi non abbia apprezzato l’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Mediaset si è di fatto schieratauno dei suoi programmi di punta, arrivando a cancellare una puntata dal proprio sito, impedendone anche la replica sulle “reti secondarie” dell’azienda. Un confronto con il presentatore e gli autori ha portato a squalifiche, nomination lampo e ammonizioni. Addio al trash smisurato, gettando le basi per un’edizione nuova e differente il prossimo anno. Per il momento, però, si è deciso di attuare una sorta di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Nikita Pelizon, vincitrice del #GFVIP 7, commenta il mancato invito a Verissimo: 'Penso che non si dovrebbe fare d… - vivailtrashhh : Il percorso di Nikita Pelizon… Dall’entrata alla vincita.????? #GFvip #nikiters #donnalisi #nikella #makita… - fanpage : Nikita Pelizon vince il #Gfvip! Complimenti! #Nikiters #Gfvip7 - SACC3NTE : comunque del mio incontro di oggi con la signorina nikita pelizon posso dirvi che è davvero gentilissima e lascia p… - Lunetta2307 : RT @LaScatolaCinese: Ciao! Ecco l'indirizzo per spedire un?? regalo a Nikita?? (me lo chiedete in tantissimi!!!) ??Nikita Pelizon, Via Crocef… -