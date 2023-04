Nikita Pelizon attacca ancora una volta i suoi ex coinquilini del Grande Fratello Vip | ennesima polemica

(Di martedì 11 aprile 2023), vincitrice di questa settima edizione delVip, haqualcosa da ridire suiexNonostante non sia riuscita a conquistarsi subito il posto in finale,riesce ad aggiudicarsi la vittoria di questa settima edizione delFeatello Vip. Un anno per Alfonso Singorini molto duro e ricco di sfide. Si sa che le dinamiche all'interno della casa spesso possono essere molto accese, mai i toni e gli atteggiamenti aggressivi di alcuni concorrenti, quest'anno hanno fatto infuriare persino Pier Silvio Berlusconi che è intervenuto con un provvedimento serio: cancellare la messa in onda su La 5 per la consueta replica e non caricare sulla piattaforma online scene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Ci sarebbe un disegno preciso dietro la sparizione degli ex concorrenti del #GFvip dai palinsesti Mediaset - vivailtrashhh : Il percorso di Nikita Pelizon… Dall’entrata alla vincita.????? #GFvip #nikiters #donnalisi #nikella #makita… - fanpage : Nikita Pelizon vince il #Gfvip! Complimenti! #Nikiters #Gfvip7 - MutiLeonilde : RT @leggoit: Nikita Pelizon, la vincitrice del #GfVip fatta sparire dai palinsesti Mediaset? Il dettaglio notato nei programmi tv https://t… - Novella_2000 : GF Vip, cosa è successo nel dietro le quinte dopo la vittoria di Nikita? Lei smentisce il racconto di Giaele… -

... vacanze romane SU ITALIA 1 Fotogallery - Torna 'Back To School', ecco tutti i Ripetenti VINCITRICE Fotogallery -, i momenti più belli al 'Grande Fratello Vip' Ballottaggio difficile ...Ginevra Lamborghini non ha mai nascosto di essere soggetta al fascino femminile e parlando diin passato ha ammesso di essere rimasta attratta da lei nella Casa del GF Vip . Ma cosa pensa in merito la vincitrice della settima edizione del realitysvela i rapporti con ...Concluso il GF Vip 7, ci si aspettava chefosse al centro del dibattito per ricevere il giusto tributo. Tuttavia, ...

Gf Vip 7, Nikita Pelizon: “Stavo antipatica ai Vipponi perchè..." Isa e Chia

Nikita Pelizon dopo Grande Fratello Vip. Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon ha deciso di trascorrere del tempo assieme alla sua famiglia. In occasione delle festività ...La vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, è rimasta isolata dal mondo per ben 197 giorni, ma sembra che il suo sforzo non sarà ripagato a livello di visibilità ...