Nikita e Ginevra Lamborghini, in che rapporti sono dopo il GF Vip? La Pelizon spiazza (Di martedì 11 aprile 2023) Ginevra Lamborghini non ha mai nascosto di essere soggetta al fascino femminile e parlando di Nikita Pelizon in passato ha ammesso di essere rimasta attratta da lei nella Casa del GF Vip. Ma cosa pensa in merito la vincitrice della settima edizione del reality? Nikita svela i rapporti con Ginevra e non solo Nelle passate... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 11 aprile 2023)non ha mai nascosto di essere soggetta al fascino femminile e parlando diin passato ha ammesso di essere rimasta attratta da lei nella Casa del GF. Ma cosa pensa in merito la vincitrice della settima edizione del reality?svela icone non solo Nelle passate... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Nikita e Ginevra Lamborghini, in che rapporti sono dopo il GF Vip? La Pelizon spiazza #gfvip #gintonic #nikiters - Liliana25568314 : RT @cooper_eleven: Ma proprio tu parli di imparzialità? Ti nascondi dietro la foto di Soleil per scrivere cattiverie solo su: Donnalisi, Gi… - ciuppina : RT @Vale41229116: Nikita su Ginevra:“Le voglio un bene dell’anima. Me la sposo” ?? Quest'amicizia ???? #nikiters #nikevra #gfvip https://t.… - ciuppina : RT @Eterna1998: Ginni con Niki sei SMEPRE andata oltre, hai visto la bellezza del sua anima e vi siete capite ?? #Gintonic #nikevra #nikite… - ciuppina : RT @Domenico1oo777: Nikita parlando di Ginevra...'Le voglio un bene dell'anima,ME LA SPOSO!'...Le #nikevra spaccano sempre di piu'!???#niki… -