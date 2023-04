Niente Milan per Osimhen | nemmeno convocato per la sfida di San Siro

(Di martedì 11 aprile 2023) Victornon sarà tra i convocati per- Napoli di domani: la notizia ovviamente non può far felice Luciano Spalletti che fino a ieri sera aveva sperato di portarlo in trasferta per poi ...

Victor Osimhen non sarà tra i convocati per- Napoli di domani: la notizia ovviamente non può far felice Luciano Spalletti che fino a ieri sera aveva sperato di portarlo in trasferta per poi valutarne le condizioni nelle ore precedenti ...Ultime notizie UEFA Champions League - Stefano Pioli , allenatore del, ha parlato a Sky Sport alla vigilia di- Napoli di Champions: 'ritiro Proseguiamo con le nostre abitudini, il nostro approccio al lavoro quotidiano e alle partite importanti: siamo sereni perché l'abbiamo preparata al meglio. ...

Per me essere il vice capitano del Milan è un grande onore. Come ho sempre detto, dal primo giorno che sono qua sono stato felice. Pallone d'oro Non si sa mai, pensiamo alla partita di domani". SU ...Niente recupero in extremis. Victor Osimhen non giocherà l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, in programma domani sera (inizio alle 21) a San Siro. L’attaccante del ...