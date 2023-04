Netflix | optate per queste serie tv e farete una scelta sicura

(Di martedì 11 aprile 2023) TecnoAndroiddà il benvenuto ad aprile con una vasta gamma di nuovi contenuti per soddisfare tutti i gusti. Qui di seguito troverete i migliori titoli del mese così da evitare di fare zapping compulsivo e godervi al meglio le nuove uscite.: le trame più interessanti di Aprile Tra i titoli più attesi c’è la seconda parte della stagione 2 de “L’estate in cui imparammo a volare”, seguita da “Lo scontro” e “La diplomatica”. A metà mese arriverà anche la season 2 di “Sweet Tooth“. Insomma, ne vedremo di tutti i colori. Iniziamo da “War Sailor”, la storia di Alfred Garnes, un marinaio della classe operaia con tre figli, che insieme al suo amico d’infanzia Wally, combatte nella Seconda guerra mondiale su una nave mercantile nell’Atlantico. I due lottano per la sopravvivenza mentre i sottomarini tedeschi minacciano le loro navi. “Lo scontro” ...

