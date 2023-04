Netanyahu chiama Meloni: condoglianze per morte Alessandro Parini (Di martedì 11 aprile 2023) caption id="attachment 332975" align="alignleft" width="150" Benjamin Netanyahu/captionIl presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi una telefonata dal primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, il quale, riferisce Palazzo Chigi, "ha voluto esprimere le proprie condoglianze per la morte di Alessandro Parini nell'attentato di venerdì scorso a Tel Aviv".Meloni "ha ringraziato per l'assistenza fornita dal Governo israeliano e per la solidarietà espressa da molti cittadini di Israele nella drammatica circostanza". Leggi su ilfogliettone (Di martedì 11 aprile 2023) caption id="attachment 332975" align="alignleft" width="150" Benjamin/captionIl presidente del Consiglio, Giorgia, ha ricevuto oggi una telefonata dal primo ministro di Israele, Benjamin, il quale, riferisce Palazzo Chigi, "ha voluto esprimere le proprieper ladinell'attentato di venerdì scorso a Tel Aviv"."ha ringraziato per l'assistenza fornita dal Governo israeliano e per la solidarietà espressa da molti cittadini di Israele nella drammatica circostanza".

