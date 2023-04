Nessuna meraviglia per le parole della Meloni: il mito di Adriano Olivetti è stato sempre anche di destra (Di martedì 11 aprile 2023) Non deve stupire il ricordo di Adriano Olivetti, fatto, in occasione dell’anniversario della sua nascita, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni (con un post introdotto dalla citazione Olivettiana ”Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica”). Il nome di Olivetti fa parte – e non da oggi – dell’”immaginario” della cultura identitaria. La stessa Meloni in occasione del congresso di FdI del 2014, lo collocò nel “pantheon” del partito. E non certo per una mera “operazione immagine”. Olivetti è una figura-simbolo da studiare e “rivendicare”. Ingegnere chimico, erede di una ricca dinastia imprenditoriale, con sede ad Ivrea, di religione valdese, ma convertitosi al cattolicesimo nel 1949, antifascista di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 aprile 2023) Non deve stupire il ricordo di, fatto, in occasione dell’anniversariosua nascita, dalla presidente del Consiglio Giorgia(con un post introdotto dalla citazioneana ”Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica”). Il nome difa parte – e non da oggi – dell’”immaginario”cultura identitaria. La stessain occasione del congresso di FdI del 2014, lo collocò nel “pantheon” del partito. E non certo per una mera “operazione immagine”.è una figura-simbolo da studiare e “rivendicare”. Ingegnere chimico, erede di una ricca dinastia imprenditoriale, con sede ad Ivrea, di religione valdese, ma convertitosi al cattolicesimo nel 1949, antifascista di ...

