Nel Def lo scarso impatto del Pnrr sulla crescita italiana (Di martedì 11 aprile 2023) I numeri del Documento di economia e finanza che arriva oggi in consiglio dei ministri sono ben lontani dalle cifre record del rimbalzo degli ultimi due anni, che hanno fatto fatto registrare una crescita record dell’11 per cento. Ma, cosa positiva, sono anche distanti dalle previsioni fosche di una recessione. In cifre, il riassunto è il seguente: per quest’anno, il quadro tendenziale indicherà una crescita dello 0,9 per cento, tre decimali sopra l’obiettivo fissato nella Nadef di novembre, con un deficit al 4,35 per cento. Obiettivo di crescita fissato all’1 per cento. E per raggiungerlo si conterà sui 3 miliardi di deficit liberato dai nuovi calcoli, che verrà utilizzato quindi per nuove misure espansive prima della manovra. Le incognite maggiori però si concentrano sul 2024, su cui si scaricano sia la lunga inflazione sia le ... Leggi su linkiesta (Di martedì 11 aprile 2023) I numeri del Documento di economia e finanza che arriva oggi in consiglio dei ministri sono ben lontani dalle cifre record del rimbalzo degli ultimi due anni, che hanno fatto fatto registrare unarecord dell’11 per cento. Ma, cosa positiva, sono anche distanti dalle previsioni fosche di una recessione. In cifre, il riassunto è il seguente: per quest’anno, il quadro tendenziale indicherà unadello 0,9 per cento, tre decimali sopra l’obiettivo fissato nella Nadef di novembre, con un deficit al 4,35 per cento. Obiettivo difissato all’1 per cento. E per raggiungerlo si conterà sui 3 miliardi di deficit liberato dai nuovi calcoli, che verrà utilizzato quindi per nuove misure espansive prima della manovra. Le incognite maggiori però si concentrano sul 2024, su cui si scaricano sia la lunga inflazione sia le ...

