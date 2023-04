Nazionale femminile, Italia-Colombia in tv: canale, orario e streaming (Di martedì 11 aprile 2023) Riflettori puntati sullo Stadio Tre Fontane di Roma in occasione di Italia-Colombia, ultimo test amichevole delle azzurre prima del Mondiale femminile di Australia e Nuova Zelanda, a luglio. Il calcio d’inizio è previsto alle 16.30 di oggi, martedì 11 aprile. La partita potrà essere seguita sul canale web figc.it, sul canale YouTube Figc e le pagine Facebook e Twitter della Nazionale femminile. Collegamento a partire dalle 16 con “Vivo Azzurro Live”, il format TV prodotto dalla FIGC, che accompagna le gare delle Nazionali maggiori. Telecronista della gara sarà Andrea Distaso, mentre il commento tecnico sarà affidato alla calciatrice (infortunata) Martina Rosucci nell’inedita veste di seconda voce. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) Riflettori puntati sullo Stadio Tre Fontane di Roma in occasione di, ultimo test amichevole delle azzurre prima del Mondialedi Australia e Nuova Zelanda, a luglio. Il calcio d’inizio è previsto alle 16.30 di oggi, martedì 11 aprile. La partita potrà essere seguita sulweb figc.it, sulYouTube Figc e le pagine Facebook e Twitter della. Collegamento a partire dalle 16 con “Vivo Azzurro Live”, il format TV prodotto dalla FIGC, che accompagna le gare delle Nazionali maggiori. Telecronista della gara sarà Andrea Distaso, mentre il commento tecnico sarà affidato alla calciatrice (infortunata) Martina Rosucci nell’inedita veste di seconda voce. SportFace.

