Nazionale femminile | Italia-Colombia 2-1 | un lampo di Giacinti e un autogol regalano la vittoria alle azzurre

Leggi su sportface

(Di martedì 11 aprile 2023) In una cornice di pubblico bella e molto attiva e a 100 giorni dai Mondiali in Australia ed in Nuova Zelanda, la nostraesce vittoriosa dall’amichevole contro la. Partita equilibrata e divertente portata a casa dragazze di Milena Bartolini grazie ad un gol nel primo tempo dellae di un’di Ramos dopo una sgroppata della Bonansea. Per lada sottolineare le prove di Ramirez e Caicedo, Allo Stadio Tre Fontane di Roma, l’guidata da Milena Bartolini è scesa in campo contro lain un match amichevole che è servito a preparare al meglio i prossimi Mondiali in Australia ed in Nuova Zelanda. La partita viene messa subito in discesa con undi Beccari che con un lancio ...