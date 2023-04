Nardi-Vacherot oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023 (Di martedì 11 aprile 2023) Luca Nardi affronterà Valentin Vacherot nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Reduce da due incredibili incontri nel tabellone cadetto contro Lestienne ed Otte, e dalla conseguente prima qualificazioni ottenuta in un torneo di questo livello, il giovane classe ’03 proverà a sfruttare questo buon sorteggio. Il monegasco, entrato grazie ad una wild card, è un giocatore che nel 2022 ha vissuto la sua migliore stagione in carriera, ma in questi primi mesi ha faticato a confermarsi, uscendo dai primi 300 della classifica mondiale. Il talento di Luca è certamente superiore, ma conosciamo anche i suoi alti e bassi. Quella di oggi sarà una prova importante specialmente sotto il piano mentale. SEGUI LA ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) Lucaaffronterà Valentinnel primo turno deldi, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Reduce da due incredibili incontri nel tabellone cadetto contro Lestienne ed Otte, e dalla conseguente prima qualificazioni ottenuta in un torneo di questo livello, il giovane classe ’03 proverà a sfruttare questo buon sorteggio. Il monegasco, entrato grazie ad una wild card, è un giocatore che nel 2022 ha vissuto la sua migliore stagione in carriera, ma in questi primi mesi ha faticato a confermarsi, uscendo dai primi 300 della classifica mondiale. Il talento di Luca è certamente superiore, ma conosciamo anche i suoi alti e bassi. Quella disarà una prova importante specialmente sotto il piano mentale. SEGUI LA ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttocalcioS : 3 azzurri in campo oggi all'#ATPMonteCarlo! Alle 11 Lorenzo #Sonego ???? sfida Humbert ????, mentre a seguire Luca… - infoitsport : LIVE Nardi-Vacherot, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA - Bertolca10 : Tre azzurri oggi in campo a Montecarlo: #Sonego vs. Humbert #Nardi vs. Vacherot #Musetti vs. Kecmanovic #RolexMonteCarloMasters - Tennista_Ita : Domani in campo: #RolexMonteCarloMasters Lorenzo #Musetti trova in #Kecmanovic un avversario durissimo. Lorenzo… - infoitsport : Dal quasi addio al tabellone di Montecarlo: il sogno di Nardi inizia con Vacherot -