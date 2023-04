NapoliCittàLibro, giovedì 13 aprile il taglio del nastro della IV edizione (Di martedì 11 aprile 2023) NapoliCittàLibro, il Salone del Libro e dell’Editoria si terrà negli spazi del Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli dal 13 al 16 aprile 2023. giovedì 13 aprile taglio del nastro alle ore 11,00. Dal 13 al 16 aprile, dalle 10.00 alle 20.00, NapoliCittàLibro – Salone del Libro e dell’Editoria, organizzato dall’associazione Liber@Arte, arriva al Leggi su 2anews (Di martedì 11 aprile 2023), il Salone del Libro e dell’Editoria si terrà negli spazi del Centro CongressiStazione Marittima di Napoli dal 13 al 162023.13delalle ore 11,00. Dal 13 al 16, dalle 10.00 alle 20.00,– Salone del Libro e dell’Editoria, organizzato dall’associazione Liber@Arte, arriva al

La Puglia a NapoliCittàLibro 2023, salone del libro e dell'editoria Da giovedì 13 a domenica 16 aprile la Regione Puglia partecipa a NapoliCittàLibro Salone del libro e dell'editoria con uno stand istituzionale, realizzato in collaborazione con APE " associazione ... Alla Stazione Marittima di Napoli l'evento NapoliCittàLibro dedicato a Piero Angela La meravigliosa storia della Corsa Rosa e dei suoi 116 arrivi in Campania (LeVarie) di Gian Paolo Porreca - giovedì 13 aprile alle 16, Sala Urania 3. Con NapoliCittàLibro Educational e i suoi cinque ...