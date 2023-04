Napoli-Verona, Serie A: programma, orario, tv e streaming (Di martedì 11 aprile 2023) Napoli e Verona arrivano allo scontro di sabato 15 aprile, alle ore 18.00, da giocare allo Stadio “Maradona”, con due prospettive molto diverse ma con le stesse esigenze. Da una parte c’è la volontà dei partenopei di vincere questa partita per poter ancora più accorciare quella strada ormai molto breve verso il titolo, dall’altra il Verona ha invece bisogno di fare punti in ogni partita che disputa, soprattutto dopo la vittoria contro il Sassuolo che l’ha rimesso di nuovo a soli quattro punti dallo Spezia quartultimo. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Spalletti potrebbe far riposare qualche titolare, trovandosi questa partita proprio in mezzo alla doppia sfida contro il Milan nei quarti di finale di Champions League, mentre il Verona ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023)arrivano allo scontro di sabato 15 aprile, alle ore 18.00, da giocare allo Stadio “Maradona”, con due prospettive molto diverse ma con le stesse esigenze. Da una parte c’è la volontà dei partenopei di vincere questa partita per poter ancora più accorciare quella strada ormai molto breve verso il titolo, dall’altra ilha invece bisogno di fare punti in ogni partita che disputa, soprattutto dopo la vittoria contro il Sassuolo che l’ha rimesso di nuovo a soli quattro punti dallo Spezia quartultimo. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Spalletti potrebbe far riposare qualche titolare, trovandosi questa partita proprio in mezzo alla doppia sfida contro il Milan nei quarti di finale di Champions League, mentre il...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - marifcinter : Il calendario dell'#Inter per cercare di agguantare un posto nella #ChampionsLeague 2023/2024: Inter-Monza Empoli-… - gippu1 : Per la sesta volta consecutiva, la partita di campionato tra #Milan e #Napoli finisce con il segno 2 in schedina (t… - TuttoHellasVer1 : Napoli: sabato con i gialloblù sicuri assenti l'ex Simeone e Ndombele - SpallettismoM : @SpudFNVPN Napoli coerente. Spalletti disse 'la prossima è col Verona'. Tradotto, l'obiettivo resta il campionato,… -