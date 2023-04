Napoli, Spalletti prepara la ‘sorpresa’: un nome inedito per sostituire Osimhen (Di martedì 11 aprile 2023) La partita più importante dell’anno sta per arrivare. Napoli e Milan si sfideranno mercoledì alle ore 21 allo stadio Siro Siro per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Gli azzurri arrivano alla sfida non alla migliore condizione, con gli attaccanti che hanno rimediato degli infortuni. Intanto, Luciano Spalletti potrebbe sorprendere tutti e scegliere L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 11 aprile 2023) La partita più importante dell’anno sta per arrivare.e Milan si sfideranno mercoledì alle ore 21 allo stadio Siro Siro per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Gli azzurri arrivano alla sfida non alla migliore condizione, con gli attaccanti che hanno rimediato degli infortuni. Intanto, Lucianopotrebbe sorprendere tutti e scegliere L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Napoli? Non ne parlo, se no Spalletti si offende' 'Siete così sensibili in Italia...' Guardiola non risponde alla… - sportmediaset : Guardiola: 'Non parlo del Napoli, il suo tecnico è scontroso e sensibile' #guardiola #spalletti #napoli - sportface2016 : #ManchesterCity, #Guardiola: '#Napoli? Non parlo di loro, altrimenti #Spalletti si arrabbia' - infoitsport : Napoli, Kim: 'Più pressione su di noi ma con Spalletti non abbiamo paura di nulla' - gmtowner : RT @Jammasrl: #Quote #Scommesse #scommessesportive Scommesse calcio, Champions League: Milan-Napoli, derby d’Italia. Spalletti favorito su… -