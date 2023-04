Napoli, Spalletti: «Osimhen? Abbiamo vinto anche senza di lui» (Di martedì 11 aprile 2023) Le parole del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro il Milan Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League del Napoli contro il Milan. Di seguito le sue parole. IL Napoli NON SENTE IL FATTORE CAMPO – «Penso sia il lavoro costante sulle squadre per farle diventare forti. Avere una mentalità per non distinguere quale sia il campo migliore o peggiore. ma andare a giocare per ottenere sempre il massimo del risultato, a dispetto del campo e dell’avversario. Trattasi di una crescita per fare risultati importanti». ASsenza Osimhen – «La forza di una squadra non è mai un’addizione nuda e cruda dei componenti della squadra. Ma delle qualità, di come riescono a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Le parole del tecnico del, Luciano, alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro il Milan Lucianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League delcontro il Milan. Di seguito le sue parole. ILNON SENTE IL FATTORE CAMPO – «Penso sia il lavoro costante sulle squadre per farle diventare forti. Avere una mentalità per non distinguere quale sia il campo migliore o peggiore. ma andare a giocare per ottenere sempre il massimo del risultato, a dispetto del campo e dell’avversario. Trattasi di una crescita per fare risultati importanti». AS– «La forza di una squadra non è mai un’addizione nuda e cruda dei componenti della squadra. Ma delle qualità, di come riescono a ...

