Napoli, Spalletti: “I campioni non si piangono addosso: mi aspetto una prestazione di alto livello” (Di martedì 11 aprile 2023) Alla vigilia del quarto di finale di andata di Champions League al Meazza che si giocherà domani, mercoledì 12 aprile, alle 21.00. Il tecnico del Napoli ha provato a non dare peso alla partita di campionato, persa 4-0 dagli azzurri, né all’assenza di Victor Osimhen. Nonostante il grande vantaggio in campionato, l’allenatore toscano prova a tenere alta l’attenzione in casa Napoli: «Questa è la competizione dei campioni e i campioni non si piangono addosso. Mi aspetto una prestazione di alto livello con la mentalità vincente che abbiamo avuto sempre in questa stagione». «Ci siamo sempre espressi – ha detto ancora Spalletti – secondo una nostra identità al di là dell’avversario che avevamo davanti e ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Alla vigilia del quarto di finale di andata di Champions League al Meazza che si giocherà domani, mercoledì 12 aprile, alle 21.00. Il tecnico delha provato a non dare peso alla partita di campionato, persa 4-0 dagli azzurri, né all’assenza di Victor Osimhen. Nonostante il grande vantaggio in campionato, l’allenatore toscano prova a tenere alta l’attenzione in casa: «Questa è la competizione deie inon si. Miunadicon la mentalità vincente che abbiamo avuto sempre in questa stagione». «Ci siamo sempre espressi – ha detto ancora– secondo una nostra identità al di là dell’avversario che avevamo davanti e ...

