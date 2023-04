Napoli, Spalletti: “Abbiamo vinto altre volte senza Osimhen” (Di martedì 11 aprile 2023) Alla vigilia del quarto di finale di Champions League, che vedrà il suo Napoli affrontare a San Siro il Milan di Stefano Pioli – a soli dieci giorni di distanza dalla vittoria dei rossoneri per 0-4 allo Stadio Maradona – il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti ha parlato alla stampa nella conferenza pre-partita di rito, rispondendo alle domande dei giornalisti. Soffermandosi in particolare su quelle inerenti alla pesante assenza di Victor Osimhen, che (come nel match di Serie A), non prenderà parte all’incontro. Victor Osimhen – @livephotosport Il tecnico di Certaldo, si è detto fiducioso del suo Napoli e dei suoi ragazzi, i quali nel corso della stagione hanno saputo fare bene anche senza l’attuale Capocannoniere della Serie A: “La forza di una squadra non ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 11 aprile 2023) Alla vigilia del quarto di finale di Champions League, che vedrà il suoaffrontare a San Siro il Milan di Stefano Pioli – a soli dieci giorni di distanza dalla vittoria dei rossoneri per 0-4 allo Stadio Maradona – il tecnico dei partenopei Lucianoha parlato alla stampa nella conferenza pre-partita di rito, rispondendo alle domande dei giornalisti. Soffermandosi in particolare su quelle inerenti alla pesante asdi Victor, che (come nel match di Serie A), non prenderà parte all’incontro. Victor– @livephotosport Il tecnico di Certaldo, si è detto fiducioso del suoe dei suoi ragazzi, i quali nel corso della stagione hanno saputo fare bene anchel’attuale Capocannoniere della Serie A: “La forza di una squadra non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Napoli? Non ne parlo, se no Spalletti si offende' 'Siete così sensibili in Italia...' Guardiola non risponde alla… - sportmediaset : Guardiola: 'Non parlo del Napoli, il suo tecnico è scontroso e sensibile' #guardiola #spalletti #napoli - sportface2016 : #ManchesterCity, #Guardiola: '#Napoli? Non parlo di loro, altrimenti #Spalletti si arrabbia' - OggiSportNotiz2 : #Napoli, #Spalletti: “Niente #Osimhen? Abbiamo vinto anche senza di lui” #MilanNapoli #ucl - _Coso__ : RT @Rocc0_O1: «Domani un'occasione per chiarire con Maldini? Assolutamente, Paolo è un campione e soprattutto un grande uomo, ho grande ris… -