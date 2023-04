Napoli, rinvenuto il corpo di un uomo in un giardino, è mistero sulla morte (Di martedì 11 aprile 2023) Napoli, rinvenuto il corpo di un uomo in un giardino, è mistero sulle cause morte. Sono in corso le indagini per scoprire l’accaduto Questa mattina, verso le 11:30, nel noto quartiere Posillipo di Napoli e precisamente in via San Pietro ai due frati, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di età compresa tra i 45 e i 50 anni. L’allarme è stato lanciato da alcuni abitanti della zona che hanno notato il corpo dell’uomo nel giardino dell’ex Circolo delle Poste. Subito hanno allertato i numeri di emergenza e sul posto sono arrivate pattuglie di polizia e carabinieri. Le indagini sono state affidate poi ai carabinieri. Sul luogo del ritrovamento ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 aprile 2023)ildi unin un, èsulle cause. Sono in corso le indagini per scoprire l’accaduto Questa mattina, verso le 11:30, nel noto quartiere Posillipo die precisamente in via San Pietro ai due frati, è statoilsenza vita di undi età compresa tra i 45 e i 50 anni. L’allarme è stato lanciato da alcuni abitanti della zona che hanno notato ildell’neldell’ex Circolo delle Poste. Subito hanno allertato i numeri di emergenza e sul posto sono arrivate pattuglie di polizia e carabinieri. Le indagini sono state affidate poi ai carabinieri. Sul luogo del ritrovamento ...

