Napoli, Raspadori in gruppo: le ultime su Osimhen e Simeone (Di martedì 11 aprile 2023) Il Napoli si è allenato questa mattina alla vigilia della gara di mercoledì contro il Milan valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. La domanda ricorrente è la seguente: Osimhen ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 11 aprile 2023) Ilsi è allenato questa mattina alla vigilia della gara di mercoledì contro il Milan valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. La domanda ricorrente è la seguente:...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cn1926it : Verso il #Milan, #Spalletti recupera #Raspadori! Le ultime su #Osimhen - Ivan_milanista : RT @FraNasato: Come riporta il sito ufficiale del Napoli Raspadori ha svolto l’intera seduta in gruppo oggi, mentre Osimhen ha svolto lavor… - CalcioPillole : Ufficiale #Napoli: l'esito degli esami per #Simeone. Su #Osimhen e #Raspadori... #MilanNapoli - Luxgraph : Napoli, vigilia Milan: Raspadori in gruppo, le ultime su Osimhen e Simeone - franonesiste : RT @Anto_ni_o___: Domani c’è uno spiraglio una luce infondo al tunnel Jack Raspadori 35 milioni quest’estate e già 5 goal in #championleagu… -