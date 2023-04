Napoli: Raspadori è ok, Simeone è costretto a fermarsi. L’esito degli esami (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli si è allenato questa mattina al centro tecnico di Castel Volturno alla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Champions. Raspadori ha svolto l’intera seduta in gruppo ed è quindi abile ed arruolabile per il match con i rossoneri. L’ex Sassuolo sarà il titolare della sfida di San Siro. Osimhen ha svolto lavoro individuale in campo. Il nigeriano prova a forzare i tempi di recupero. La convocazione potrebbe arrivare soltanto dopo l’ok dei medici. Si ferma, invece, il Cholito. Simeone ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. L’argentino, infortunatosi a Lecce, dovrà stare a riposo almeno per le prossime due-settimane. Salterà sia l’andata che il ritorno col Milan. Potrebbe anche interessare Osimhen ci ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlsi è allenato questa mattina al centro tecnico di Castel Volturno alla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Champions.ha svolto l’intera seduta in gruppo ed è quindi abile ed arruolabile per il match con i rossoneri. L’ex Sassuolo sarà il titolare della sfida di San Siro. Osimhen ha svolto lavoro individuale in campo. Il nigeriano prova a forzare i tempi di recupero. La convocazione potrebbe arrivare soltanto dopo l’ok dei medici. Si ferma, invece, il Cholito.ha svolto glistrumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. L’argentino, infortunatosi a Lecce, dovrà stare a riposo almeno per le prossime due-settimane. Salterà sia l’andata che il ritorno col Milan. Potrebbe anche interessare Osimhen ci ...

