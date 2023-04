Napoli | Raspadori completamente recuperato! Le ultime su Osimhen

(Di martedì 11 aprile 2023) Ilcomunica che Giacomoharecuperato ed aggiorna le condizioni fisiche di VictorIlha svolto la seduta di allenamento mattutina a Castel Volturno. Nell’ultima sessione prima della partenza per Milano, in vista della gara di andata dei quarti di finale di Champions League di domani sera alle 21.00 contro il Milan allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Gli occhi di Luciano Spalletti e dello staff tecnico sono stati puntati sull’attacco azzurro, cone Simeone che daranno forfait, mentrerecuperato. Luciano Spalletti recuperaGiacomoper Milan-Ilrende noto il report ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FraNasato : Massimo Ugolini, inviato sul Napoli di Sky Sport, a @tutticonvocati: “Osimhen è rimasto a casa, non parte per Milan… - f0rzazzurri : RT @TolliVincenzo: A Milano con o senza #Osimhen , con #Raspadori prima punta o #Kvara, il #Napoli farà una grande partita, di questo ne so… - MatteoR2798 : RT @AndreaTiberio7: Il Napoli va a Milano a giocarsi i quarti di Champions: - Senza l’attaccante titolare Osimhen - Senza la sua riserva… - persempre_news : Il #Napoli si allena in vista della Partita di #ChampionsLeague contro il #Milan #Spalletti #Osimhen… - IagoAndrade14 : @napoli_network @PolliceAzzurro Il Napoli con un budget limitato sarà sempre piu costretto a vendere gli Osimhen e… -

Out sia domani che martedì prossimoVigilia di Milan -piuttosto amara per Spalletti. Seha svolto l'intera seduta in gruppo e dunque sarà arruolabile per domani, lo stesso non si può ......di finale di Champions League contro il Milan l'unico attaccante a disposizione resta. ... Motta è senza Orsolini, il Verona va asenza due pedine, Allgri deve rinunciare ad Alex Sandro.Seduta mattutina per ilall'SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match di domani contro il Milan a San Siro ...ha svolto l'intera seduta in gruppo. Osimhen ha ...

Napoli, il comunicato su Simeone, Osimhen e Raspadori Fantacalcio ®

Lo staff medico del Napoli, diretto dal prof Raffaele Canonico — ha optato ... che ha preso una botta durante gli ultimi minuti della gara contro il Lecce e con Raspadori pure reduce da un infortunio ...Per Osimhen lavoro in un campo a parte rispetto al gruppo Raspadori prosegue nel lavoro differenziato, come da programma, al momento è l’unico attaccante certo di esserci a San Siro In difesa Oliveira ...