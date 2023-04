Napoli, possibile stop di almeno un mese per Simeone (Di martedì 11 aprile 2023) Simeone potrebbe star fuori un mese Il Napoli è alle prese con l’emergenza attacco, dopo Osimhen anche Giovanni Simeone ha riscontrato un problema muscolare nel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 11 aprile 2023)potrebbe star fuori unIlè alle prese con l’emergenza attacco, dopo Osimhen anche Giovanniha riscontrato un problema muscolare nel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Victor #Osimhen sembra lanciare un messaggio ai tifosi in vista dei #MilanNapoli di #ChampionsLeague. Recupero poss… - ciropellegrino : «Napoli è una città viva e rovinata. Tutto è bello, orrendo e in disordine, niente funziona bene tranne il passato.… - Salvato11163877 : RT @sscraffaele: Com'è possibile che tutti parlano male di Napoli quando poi quest'ultima è stra piena di persone????? Vi presento Napoli ogg… - LukeFenek : RT @kekkajumped: ci sono troppe similitudini con annate di Champions precedenti (2003,2005,2007), vedi città che ospita la finale, il caso… - Spazio_Napoli : Possibile emergenza in attacco in vista di #MilanNapoli ?? #Spalletti studia varie idee: in caso di mancato recupe… -