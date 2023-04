Napoli, per Raspadori lavoro personalizzato. Le ultime su Osimhen e Simeone (Di martedì 11 aprile 2023) Il Napoli comunica che nella seduta odierna Raspadori ha svolto lavoro personalizzato e poi aggiorna le ultime info su Osimhen e Simeone Il Napoli ha svolto la seduta di allenamento mattutina a Castel Volturno. Nell’ultima sessione prima della partenza per Milano, in vista della gara di andata dei quarti di finale di Champions League di domani sera alle 21.00 contro il Milan allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Gli occhi di Luciano Spalletti e dello staff tecnico sono stati puntati sull’attacco azzurro, con Osimhen e Simeone che daranno forfait, mentre Raspadori dovrebbe essere il titolare ma sta ritrovando la forma migliore. L’attaccante del Napoli Osimhen ha ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 aprile 2023) Ilcomunica che nella seduta odiernaha svoltoe poi aggiorna leinfo suIlha svolto la seduta di allenamento mattutina a Castel Volturno. Nell’ultima sessione prima della partenza per Milano, in vista della gara di andata dei quarti di finale di Champions League di domani sera alle 21.00 contro il Milan allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Gli occhi di Luciano Spalletti e dello staff tecnico sono stati puntati sull’attacco azzurro, conche daranno forfait, mentredovrebbe essere il titolare ma sta ritrovando la forma migliore. L’attaccante delha ...

