Napoli, out anche Simeone: non sarà disponibile per 2-3 settimane (Di martedì 11 aprile 2023) L’emergenza attacco nel Napoli non si limita a Osimhen: anche Simeone non sarà disponibile per 2-3 settimane Il Napoli è in emergenza attaccanti e non soltanto per quanto riguarda Victor Osimhen: anche Giovanni Simeone è fermo ai box per infortunio. Gli esami, come riportato da Sky Sport, hanno rivelato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. Il tempo di recupero è di 2-3 settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) L’emergenza attacco nelnon si limita a Osimhen:nonper 2-3Ilè in emergenza attaccanti e non soltanto per quanto riguarda Victor Osimhen:Giovanniè fermo ai box per infortunio. Gli esami, come riportato da Sky Sport, hanno rivelato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. Il tempo di recupero è di 2-3. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NCN_it : Milan-Napoli, i convocati: out Osimhen e Simeone, c’è Raspadori #MilanNapoli #convocati #out #Osimhen #Simeone… - SeEarn : Milan-Napoli, i convocati: out Osimhen e Simeone, c’è Raspadori #MilanNapoli #convocati #out #Osimhen #Simeone… - Napolikeit : Milan - Napoli: analisi prepartita e stato degli infortunati. Simeone out #napoli #Analisi_prepartita - CalcioNews24 : Napoli, out anche Simeone: non sarà disponibile per 2-3 settimane - MarekNapoli : RT @cn1926it: #Osimhen out anche col #Verona? L'obiettivo è il match di ritorno col #Milan: le ultime -