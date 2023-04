Napoli | Osimhen e quello scambio di maglietta con Haaland | il retroscena

(Di martedì 11 aprile 2023) Ilsull'attaccante nigeriano che, in un modo o nell'altro, è riuscito ad entrare in contatto conricevendo una sorpresa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Quando inizierà il processo per questa evidente truffa e falsa plusvalenza? #Osimhen #Napoli - DiMarzio : #Napoli, le parole di #Osimhen sulla possibilità di vincere lo Scudetto - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - dbigmark : RT @MilanNewsit: MN - Rifinitura Napoli, Osimhen e Simeone fuori. Raspadori personalizzato - MarekNapoli : RT @napolimagazine: PRESS CONFERENCE - Napoli, Spalletti: 'Ci dobbiamo divertire' e Di Lorenzo: 'Nessun timore, anche senza Osimhen' https:… -

...importanti anche senza, mi aspetto che chi vada in campo abbia la fiducia dei compagni e verso le proprie qualità". Luciano Spalletti non vuole alibi e si aspetta di vedere il solitoa ...Alla vigilia del derby di Champions League tra Milan e, il capitano degli azzurri, Giovanni Di Lorenzo, non si preoccupa dell'assenza di ...OUT, DUBBIO RASPA - Ilnon si avvicina nel migliore dei modi alla gara di domani. Già, perché mancherà il giocatore chiave, Victor. Un tentativo di recupero questa mattina è ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ad un passo dalla storia, il Napoli sarà in campo domani a San Siro contro il Milan per la sfida d'andata dei quarti di finale di Champions League. "Abbiamo vinto anche senza Osimhen". Potrebbe essere ...