Napoli | Osimhen | “Con la vittoria dello Scudetto non sarà più come prima”

(Di martedì 11 aprile 2023) Il grande assente dei quarti di finale di Champions League, nel quale ilaffronterà il Milan,Victor. Infatti, il fuoriclasse nigeriano, cosìil suo sostituto designato Giovanni Simeone, non sono riusciti a recuperare in tempo per il match di mercoledì 11 aprile. Nonostante l’ottimismo del giocatore, che nelle recenti dichiarazioni avrebbe rivelato di credere nel recupero, la distrazione all’adduttore sinistro, rimediata in nazionale, non è stata assorbita e il giocatore non è mai riuscito ad allenarsi con i compagni. Victor@livephotosport Probabile sostituto in Champions League, nel match tutto italiano dei quarti,Giacomo Raspadori, titolare contro il Lecce, ma di ritorno da un recente infortunio che lo ha tenuto ...

... Giovanni Di Lorenzo, alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro il Milan Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League del...è importantissimo ma non dipendiamo solo da un giocatore. Leao è forte, di qualità, dobbiamo ...tutta la squadra" Db Reggio Emilia 17/02/2023 - campionato di calcio serie A / Sassuolo -/...Il centrocampista delStanislav Lobotka ad Associated Press ha parlato della stagione da urlo degli azzurri: "La ... Su Kvaratskhelia e: "Non conoscevo Kvicha, perché penso che non molte ...

Spalletti: "Maldini Non ho nulla da dirgli, ho una grande stima, sono cose di campo. Quando ero allo Zenit, avevo la possibilità di scegliere anche i ...Il tecnico alla vigilia dell'andata dei quarti in casa del Milan: "Sin qui abbiamo fatto vedere di saper scegliere come giocare al di là della formazione iniziale" ...