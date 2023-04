Napoli, ora è ufficiale: Osimhen non convocato per la sfida con il Milan (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Victor Osimhen non è stato convocato per l’andata dei quatti di finale di Champions League del Napoli in casa del Milan. L’attaccante nigeriano sta ancora recuperando dalla lesione distrattiva dell’adduttore subita con la sua nazionale e resta quindi a Napoli a proseguire la terapia e gli allenamenti solitari per tornare in campo. Nel Napoli resta acceso l’allarme attacco visto che non è stato convocato neanche Giovanni Simeone che in allenamento è stato colpito da una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro e resta a Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Victornon è statoper l’andata dei quatti di finale di Champions League delin casa del. L’attaccante nigeriano sta ancora recuperando dalla lesione distrattiva dell’adduttore subita con la sua nazionale e resta quindi aa proseguire la terapia e gli allenamenti solitari per tornare in campo. Nelresta acceso l’allarme attacco visto che non è statoneanche Giovanni Simeone che in allenamento è stato colpito da una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro e resta a. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

