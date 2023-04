Napoli, niente Milan per Osimhen: non convocato, le alternative di Spalletti (Di martedì 11 aprile 2023) niente Milan per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano ha lasciato il ritiro di Castelvolturno nel corso del primo pomeriggio e non sarà... Leggi su calciomercato (Di martedì 11 aprile 2023)per Victor. L'attaccante nigeriano ha lasciato il ritiro di Castelvolturno nel corso del primo pomeriggio e non sarà...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Niente Milan per Osimhen, nemmeno convocato per la sfida di San Siro #MilanNapoli - sportface2016 : #Napoli, niente record di punti: non potrà raggiungere quota 102 come la #Juventus di #Conte - ciropellegrino : «Napoli è una città viva e rovinata. Tutto è bello, orrendo e in disordine, niente funziona bene tranne il passato.… - Naples___ : @tancredipalmeri @MCriscitiello Tanc ti aspetto da tempo a Napoli ma dai finta di niente ? Dobbiamo invitarti Noi Cittadini ? No problem???? - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Osimhen ha lasciato Castel Volturno: niente Milan per il nigeriano -