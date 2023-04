Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, niente record di punti: non potrà raggiungere quota 102 come la #Juventus di #Conte - ciropellegrino : «Napoli è una città viva e rovinata. Tutto è bello, orrendo e in disordine, niente funziona bene tranne il passato.… - fulviogiuliani : Partita faticosa, brutta, risolta in qualche modo, ma di un’importanza incredibile. Il Napoli, tramortito dal Milan… - cmdotcom : #Napoli, niente #Milan per #Osimhen: non ce la fa, le alternative di #Spalletti - sportli26181512 : Napoli, niente Milan per Osimhen: ha lasciato il ritiro, le alternative di Spalletti: Niente Milan per Victor Osimh… -

Ci aspettiamo unforte, dobbiamo preparare molto bene questa partita'. CANDIDATO AL PALLONE ... SU OSIMHEN - 'Se c'è o non c'è non cambia, sono tutti forti. Chi giocherà lo farà bene' SUL ...Victor Osimhen non sarà tra i convocati per Milan -di domani: la notizia ovviamente non può far felice Luciano Spalletti che fino a ieri sera aveva sperato di portarlo in trasferta per poi valutarne le condizioni nelle ore precedenti all'andata ...Tutt'intorno, il brulichio delle strade di, con le sue mille povertà, con i suoi odori, i suoi sotterfugi, la città dove "la morte non si vergogna di". Sabato 29 Aprile ore 20.30 L'UOMO ...

Napoli, niente Milan per Osimhen: non ce la fa, le alternative di ... Calciomercato.com

"Il Napoli non preparerà niente di particolare contro il Milan, cercherà di fare il suo gioco. Ritengo che Spalletti non snaturerà mai completamente la squadra. Elmas ha interpretato i suoi ruoli ...Il terzino del Milan Theo Hernandez ha parlato in conferenza stampa insieme a Stefano Pioli per presentare il match di domani sera a San Siro contro il Napoli, valido per l'andata dei quarti di ...