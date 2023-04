Napoli, Lobotka: «Milan? Non importa, giocheremo per vincere» (Di martedì 11 aprile 2023) Le parole di Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, sulla sfida in Champions League contro il Milan Stanislav Lobotka ha parlato all’Associated Press della sfida tra Milan e Napoli. Il centrocampista slovacco si è soffermato sull’atteggiamento che la squadra di Spalletti adotterà in campo per provare ad accedere alle semifinali di Champions League. LE PAROLE – «Vogliamo giocare in avanti per conquistare la metà campo avversaria per segnare e per dimostrare che vogliamo vincere la partita. E non importa contro chi giochiamo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Le parole di Stanislav, centrocampista del, sulla sfida in Champions League contro ilStanislavha parlato all’Associated Press della sfida tra. Il centrocampista slovacco si è soffermato sull’atteggiamento che la squadra di Spalletti adotterà in campo per provare ad accedere alle semifinali di Champions League. LE PAROLE – «Vogliamo giocare in avanti per conquistare la metà campo avversaria per segnare e per dimostrare che vogliamola partita. E noncontro chi giochiamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

